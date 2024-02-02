В Татарстане назначили нового заместителя министра здравоохранения

В Татарстане представили нового заместителя министра здравоохранения. Так, новым заместителем министра здравоохранения Татарстана Марселя Миннуллина стала Вера Семенова. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Назначить с 1 февраля 2024 года Семенову Веру Сергеевну на должность заместителя министра здравоохранения Республики Татарстан», – указано в документе.

Отметим, что в октябре 2022 года Вера Семенова стала руководителем медицинского колледжа в Зеленодольске, заменив на этой должности Диляру Швецову.