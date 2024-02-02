Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане назначили нового заместителя министра здравоохранения
В Татарстане представили нового заместителя министра здравоохранения. Так, новым заместителем министра здравоохранения Татарстана Марселя Миннуллина стала Вера Семенова. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
«Назначить с 1 февраля 2024 года Семенову Веру Сергеевну на должность заместителя министра здравоохранения Республики Татарстан», – указано в документе.
Отметим, что в октябре 2022 года Вера Семенова стала руководителем медицинского колледжа в Зеленодольске, заменив на этой должности Диляру Швецову.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»