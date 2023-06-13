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В Татарстане назначен новый заместитель министра внутренних дел
В Татарстане назначили нового заместителя министра внутренних дел. Им стал Фяргат Мухаметзянов. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
Фяргат Мухаметзянов родился 30 ноября 1963 года в cеле Старые Ишли Дрожжановского района. Он окончил Казанский государственный университет.
С 2011 по 2023 годы он занимал должность заместителя начальника полиции по охране общественного порядка.
Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2023 года №409 полковник полиции Мухаметзянов Фяргат Усманович назначен на должность заместителя Министра внутренних дел по Республике Татарстан.
Напомним, в настоящее время заместителями министра Артема Хохорина также являются: начальник полиции Алексей Соколов, начальник следствия Владимир Изаак и генерал–майор полиции Алексей Завгороднев.
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