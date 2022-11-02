В Татарстане навигация по Волге в этом году завершится 24 ноября

В Татарстане навигация по Волге завершится 24 ноября. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель руководителя Главного управления МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Навигация продолжается, на судоходных водоемах обстановка снимается в 20-х числах ноября. Так, в этом году дата закрытия навигации – 24 ноября на реке Волга. Но фактически будет по мере наступления ледостава. Он прогнозируется в 3-й декаде ноября», – уточнил Венедиктов.

Кроме того, Юрий Венедиктов просит татарстанцев по-прежнему соблюдать меры предосторожности на водоемах, особенно, это касается детей. Он призвал родителей объяснить детям правила поведения вблизи водоемов.