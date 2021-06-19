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Ру Тат
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19 июня 2021  10:59
Павел Климчак

В Татарстане нашли тело утонувшего 15-летнего подростка

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Накануне днём в селе Бурды Тукаевского района пропал 15-летний подросток. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от собственного корреспондента Валентина Кулагина.

Позже выяснилось, что юноша утонул, его тело нашли водолазы ЗПСО №6. Рядом с берегом нашли его одежду и телефон, а также велосипед, который он ранее попросил у знакомых.

По словам очевидцев, подросток не умел плавать. Отец юноши рассказал, что его сын был очень послушным, никогда не возвращался поздно домой.

Сообщается, что от берега реки через метр сразу наступает резкий обрыв. Предположительно, это и могло стать одной из причин случившегося.

Автор фото: Валентин Кулагин.

#ребенок утонул #нашли тело ребенка #водолазы
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