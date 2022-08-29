В Татарстане нашли тело мужчины, который в минувшую пятницу ушел на реку и пропал

В воскресенье, 28 августа, на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в селе Большие Полянки Алексеевского района республики пропал 69-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

По словам заявителя, мужчина ушел из дома на местную реку еще 26 августа. Прибывшие на место спасатели МЧС обнаружили вещи мужчины на берегу.

Водолазы обследовали дно реки. Погибший был найден на расстоянии 8 метров от берега. Тело татарстанца доставили на берег, где передали полицейским.

Предварительная причина происшествия – купание в необорудованном месте.

