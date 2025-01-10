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В Татарстане нашли тело лыжника, который пропал неделю назад
Сегодня водолазная группа спасателей Поисково-спасательной службы РТ при МЧС РТ нашла тело 44-летнего мужчины, который пропал 3 января во время лыжной прогулки по реке Казанка в районе нижнего моста третьей транспортной дамбы в Казани.
Тело мужчины нашли на месте промоины в 50 метрах от берега.
Как рассказали в ГУ МЧС России по РТ, погибший лыжник не заметил припоршенную свежим снегом промоину и провалился под лëд.
По данным «Татар-информа», погибший лыжник – казанский поэт Рустем Аубакиров.
Он был участником литературной студии «Белая ворона», лауреатом фестиваля поэзии и авторской песни «Песня, гитара и я» и открытого фестиваля поэзии «Галактика любви».
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