В Татарстане нашли способ сохранить краснокнижные растения и животных

В этом году и в последующие годы по предложению Института экологии и природопользования КФУ в Татарстане будет создано шесть особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Об этом сообщил сегодня председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков на брифинге в Казани.

«Создание особо охраняемых природных территорий позволит сохранить природные комплексы, являющиеся местами отдыха, гнездования, размножения и нагула животных, в том числе занесенных в Красную книгу Республики Татарстан», — сказал он.

Спикер отметил активную совместную работу специалистов Госкомитета РТ по биоресурсам с учеными КФУ и Института проблем экологии и природопользования Академии наук РТ в части обнаружения и сохранения особо ценных природных территорий.

Важность сохранения и рационального использования уникальных природных комплексов отметила профессор КФУ Татьяна Рогова.

«С одной стороны природные объекты необходимо сохранить, чтобы человеку хорошо жилось дальше, но с другой стороны их нужно осваивать», — сказала она.

В этой связи, по мнению эксперта, важны управленческие решения, умение управлять развитием и освоением территорий.

«Необходимо уже на стадии проектирования новых строительных объектов закладывать мероприятия, которые сведут негативное воздействие на экологию к минимуму», — подчеркнула Рогова.

Где планируется создание шести новых особо охраняемых природных территорий рассказали в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам. Согласно данным ведомства, природный комплекс в окрестностях родника «Шифа» в Мензелинском районе позволит сохранить широколиственные леса, растения и животных, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан. «Колония чаек» в Алексеевском и Рыбно-Слободском районах позволит сохранить места гнездования чаек хохотуний в период строительства моста через Каму, а также естественной среды их обитания.

«Колония сурков» будет создана в Азнакаевском районе. ООПТ призвана сохранить исторические колонии сурка-байбака и среду их обитания, а также растения и животных, занесенных в Красную книгу Татарстана и России. ООПТ «Места гнездования большой белой цапли» в Чистопольском районе создаётся, чтобы уцелели места обитания редкой и грациозной птицы, занесенной в Красную книгу РТ.

Создание ООПТ «Мокрые курнали» в Алексеевском районе должно сохранить болотно-луговой комплекс с местами гнездования цапель и болотно-луговых птиц. «Болото сфагново-верховое» в Апастовском районе позволит сохранить редкого для Предволжья сфагнового верхового болотного комплекса, образовавшегося в локальной западине на водоразделе рек Бия и Имелли, правых притоков Свияги.