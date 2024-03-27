В Татарстане нашли 31 предприятие-призрак, производящих «молочку»

В Татарстане выявили 31 предприятие-призрак по производству молочной продукции. Об этом предупреждает управление Роспотребнадзора по РТ. Полный список ведомство опубликовало на своем сайте.

Напомним, «призраками» называют компании, которые отсутствуют по заявленным официальным адресам и на них нельзя произвести проверку качества продукции.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в России продолжит действовать мораторий на проверки бизнеса в рамках реализации целей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Отметим, что национальные проекты были инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным.