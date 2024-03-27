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Общество 27 марта 2024 17:52

В Татарстане нашли 31 предприятие-призрак, производящих «молочку»

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В Татарстане выявили 31 предприятие-призрак по производству молочной продукции. Об этом предупреждает управление Роспотребнадзора по РТ. Полный список ведомство опубликовало на своем сайте.

Напомним, «призраками» называют компании, которые отсутствуют по заявленным официальным адресам и на них нельзя произвести проверку качества продукции.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в России продолжит действовать мораторий на проверки бизнеса в рамках реализации целей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Отметим, что национальные проекты были инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным.

#предприятие #проверки #Татарстан
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