В Татарстане нашли 19 участков земли для создания туристических объектов

В Татарстане с мая 2023 года нашли 19 участков земли для создания туристических объектов. Их общая площадь – 101,5 га. Все эти площади найдены в рамках проекта «Земля для туризма».

Как сообщает пресс-служба Росреестра РТ, данные участки расположены в Арском, Мамадышском, Елабужском и Лаишевском районах республики.

«Из 19 выявленных земельных участков в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" вовлечено в оборот 15 общей площадью около 73 гектаров. Это участки в Лаишевском районе с центром туристического притяжения "Камское море". По вовлечённости земельных участков у Татарстана наряду с еще четырьмя регионами страны – наилучшие показатели», – сообщил замруководителя Росреестра Татарстана Андрей Парамонов.

Есть и регионы, где за то же время нашли больше площадей для аналогичных целей. Так, в Приморском крае вовлекли в оборот 7 участков площадью 131 га. Немало нашли и в Удмуртской Республике – 6 участков на 97,3 га, в Республике Бурятия – 1 участок на 82,7 га, а в Саратовской области – 3 участка площадью 78,3 га.

Всего в России по проекту «Земля для туризма» нашли 19,5 тыс. га территорий для создания туристических объектов.

Информация о свободных земельных участках для развития туризма размещается на платформе Национальная система пространственных данных. Благодаря этому заинтересованные лица – граждане, предприниматели и инвесторы – смогут выбирать понравившиеся участки и территории, обладающие туристическим потенциалом.

«В России динамично развивается внутренний туризм, и Татарстан не является исключением. Людям необходимо больше пространств для активного и увлекательного проведения свободного времени. Поэтому очень важно продолжать заниматься выявлением свободных земельных участков и развитием туристических территорий», – добавил заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по РТ Артур Егоров.

Проект «Земля для туризма» реализуется по решению Правительственной комиссии по региональному развитию. Работа в рамках проекта ведётся в тесном взаимодействии с главами регионов. Поиском подходящих территорий занимаются оперативные штабы, они же анализируют их потенциал и разрабатывают стратегии для улучшения использования земли. В состав штабов входят представители территориальных управлений Росреестра, филиалов ППК «Роскадастр», региональных органов власти и профессионального сообщества.