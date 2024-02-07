В Татарстане насчитывается свыше 8 тысяч волонтеров в сфере культуры

На сегодняшний день в Татарстане насчитывается 8 951 волонтер культуры. Всероссийское общественное движение «Волонтеры культуры» имеет представительство в 23 муниципальных районах РТ. Самые активные «волонтерские» районы республики: Аксубаевский, Азнакаевский, Ютазинский, Высокогорский, Сармановский районы. Как сообщили в пресс-службе Минкульта Татарстана, в 2023-м эти волонтеры провели свыше 2,3 тыс. культурных мероприятий по всей РТ.

Также движение Волонтеров культуры Татарстана получило звание «Лучший регион культурного добровольчества 2023». Такого звания удостоились 10 региональных отделений Движения по всей России.

Всего в России зарегистрировано 508 986 волонтеров культуры. В топ округов с наибольшим количеством таких неравнодушных людей входит Центральный федеральный округ (124 028 человек), Приволжский федеральный (104 541) и Южный федеральный (71 451) округа.

Добавим, что татарстанец, желающий стать Волонтерам культуры РТ, должен зарегистрироваться на портале «Добро.ру».

Напомним, проект «Волонтеры культуры» разработан в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Основные задачи программы - формировать общества волонтеров, задействованных в добровольческой деятельности в сфере культуры, обеспечивать методологическую, информационную и ресурсную поддержки деятельности, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов России, а также популяризировать добровольческие движения в сфере культуры через организацию форумов и практических сессий.