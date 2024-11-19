В Татарстане насчитывается более 200 тыс. женщин — ИП и самозанятых

В Татарстане работают свыше 110 тыс. индивидуальных предпринимателей, более 45 тыс. из которых — женщины. Доля женского предпринимательства среди ИП последние годы относительно стабильна и составляет в республике 41%. Кроме того, в регионе работают свыше 144 тыс. самозанятых женщин — это 42% от общего числа самозанятых татарстанцев. Соответствующей статистикой в День женского предпринимательства поделилось Минэкономики РТ.

По информации генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, с начала года женщинами в России создано около 317 тыс. ИП. Рост наблюдается в таких сферах, как трудоустройство и подбор персонала (на 32%), строительство (на 30%), IT (на 29%).

«Средний возраст бизнеса с момента регистрации у представительниц предпринимательского сообщества составляет 5 лет 9 месяцев, средний годовой доход — 5,3 млн рублей. У мужчин — 6 лет и 3 месяца и 7,3 млн рублей соответственно», — отметил Исаевич.

«В бизнесе есть сферы, которые женщины чаще выбирают для реализации своих проектов — социальная, образовательная, услуги, бьюти-индустрия. Но сейчас вектор меняется, растет доля женщин-предпринимателей во всех отраслях экономики. И наша задача — поддержать и стимулировать эту активность, дать инструменты и знания для старта, развития и масштабирования бизнеса», — заметила Наталья Кондратова, первый заместитель министра экономики РТ — директор Департамента развития предпринимательства.

Кондратова добавила, что Министерство экономики Татарстана всегда готово оказать комплексную поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и помочь женщинам на старте бизнеса или при его масштабировании.

В частности, в декабре будет организовано бесплатное обучении для женщин-предпринимателей. Сейчас идет регистрация на обучающий интенсив.

В Корпорации МСП также обратили внимание на то, что женщины — индивидуальные предприниматели чаще получают государственную поддержку, охотнее делятся опытом обращения за такими мерами и поэтому более осведомлены. Доля получателей поддержки среди мужчин — ИП традиционно ниже на 7–10%.

Женщин — индивидуальных предпринимателей больше в таких отраслях, как предоставление соцуслуг (83%), прочих персональных услуг (77%), производство одежды (71%), деятельность турагентств (70%), образование (69%), деятельность в области права и бухучета (65%), производство текстильных изделий (63%), страхование (60%), ветеринарная деятельность (60%), деятельность по трудоустройству и подбору персонала (59%) и другие.

Среди самозанятых практически полностью заняты женщинами такие сферы, как маникюр и педикюр (99%), косметология (97%), няни (97%), стилисты и парикмахеры (92%), пошив одежды (91%). Меньше всего самозанятых женщин среди автослесарей (3%), сантехников (4%), ремонтников бытовой техники (4%).

Развитие малого и среднего бизнеса реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который (как и другие нацпроекты в их нынешнем виде) инициировал Президент РФ Владимир Путин.