Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане насчитывается 200 особо охраняемых природных территорий общей площадью 470 тыс. га. Это около 7% территории республики. Об этом сообщил заместитель председателя Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Радик Мутахаров на выездном заседании профильного комитета Госсовета РТ в Камско-Устьинском районе.

Из общего числа объектов три имеют федеральное значение, 193 – региональное и четыре – местное.

В 2025 году в республике создали шесть новых особо охраняемых природных территорий общей площадью почти 4 тыс. га. Среди них – природный комплекс у родника «Шифа» в Мензелинском районе, «Колония чаек» на территории Алексеевского и Рыбно-Слободского районов, «Колония сурков» в Азнакаево и места гнездования большой белой цапли в Нижнекамском районе.

Также в перечень вошли «Мокрые курнали» в Алексеевском районе и «Болото сфагново-верховое» в Апастовском районе.

Кроме того, разработаны три проекта по созданию новых ООПТ регионального значения. Речь идет об урочище Ключищи в Верхнеуслонском районе, Урюмской дубраве в Кайбицком районе и Сюкеевских оврагах в Камско-Устьинском районе.

При этом на особо охраняемых природных территориях продолжают выявлять нарушения правил охраны и использования природных ресурсов. За десять месяцев 2026 года сотрудники Госкомитета РТ по биологическим ресурсам зафиксировали 692 таких случая, рассказал Радик Мутахаров.

Также на заседании депутаты рассмотрели вопрос о переводе земельных участков в Нижнекамском и Новошешминском районах из категории земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию.

Как сообщил первый заместитель министра земельных и имущественных отношений Татарстана Артур Галиев, общая площадь участков, в отношении которых рассматривается перевод, составляет почти 6,5 га.