В Татарстане насчитывается 190 тыс. женщин – ИП и самозанятых женщин

Ярмарка самозанятых

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане на начало 2025 года работали более 110 тыс. индивидуальных предпринимателей, из которых около 46 тыс. составляли женщины. Как самозанятые в республике зарегистрированы свыше 142 тыс. женщин. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Активности женского населения в бизнесе способствуют меры государственной поддержки, реализуемые в том числе в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и федеральных проектов, входящих в его состав, отметили в ведомстве.

«В Татарстане около 190 тыс. женщин ведут деятельность как ИП или самозанятые. Предпринимательницы активно участвуют в креативных индустриях, инновациях, развитии технологических решений, социального и семейного бизнеса. И наша задача – поддержать и стимулировать эту активность, дать инструменты и знания для старта, развития и масштабирования бизнеса в рамках государственных программ и инициатив», – заметил вице-премьер РТ – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

Мероприятия нацпроекта и государственных программ поддержки, направленных на развитие бизнеса, помогают предпринимательницам Татарстана получать необходимые ресурсы и знания для успешного старта и акселерации своих проектов. В связи с этим в Министерстве экономики республики рассказали о некоторых историях успеха предпринимательниц.

Есть сферы, которые традиционно выбирают женщины-предприниматели для своих проектов, – социальная, бьюти, образовательная, но представленность бизнес-леди растет во всех отраслях экономики, в том числе и в производственном секторе.

Например, ООО «Смарткем», которым руководит Роза Астафьева, является дистрибьютером и импортером химического сырья для разных отраслей промышленности. Благодаря мерам господдержки компания освоила новые внешние рынки и на 3% снизила логистические издержки при транспортировке грузов.

В свою очередь Алексеевская фабрика художественного ткачества может служить образцом развития бизнеса в сфере креативных индустрий. Под руководством инициативных женщин предприятие сумело сохранить и приумножить традиции русского узорного ткачества. Благодаря грантам и активному продвижению фабрики на международных профильных выставках со стороны государства производство нарастило линию дистрибьюции. Приобретение нового оборудования увеличило выпуск продукции на 15%.

ИП Зимфира Юнусова успешно развивает производство парфюмерных и косметических средств. За счет господдержки она освоила рынок Казахстана. При помощи Центра поддержки экспорта предпринимательница изучила принципы налогообложения и валютного регулирования, необходимые для ведения внешнеэкономической деятельности.

«Всесторонняя поддержка государства позволяет женщинам Татарстана реализовывать свои бизнес-идеи и вносить значительный вклад в экономическое развитие региона», – заключили в Минэкономики РТ.