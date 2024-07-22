В Татарстане насчитывается 166 аварийных домов, в которых проживают люди

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На сегодняшний день в Татарстане 251 многоквартирный дом (МКД) признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Причем в 166 из них проживают люди. Такими данными поделилась с «Татар-Информом» пресс-служба первого зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.

Уточняется, что из 251 многоквартирного дома, признанных аварийными только в 195 МКД осуществляется профессиональная эксплуатация управляющими организациями. К слову, таких управляющих компаний в республике, по данным пресс-службы Кошелева, насчитывается 27 штук.

При этом всего в России насчитывается 82 623 многоквартирных домов, признанных аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в 73 126 из них проживают люди. Из 73 126 МКД, признанных аварийными только в 31 235 многоквартирных домах осуществляется профессиональная эксплуатация управляющими организациями.

Интересно, что в общей сложности в стране 3 949 организаций осуществляют деятельность по содержанию и эксплуатации 31 235 многоквартирными домами, признанными аварийными.

«С коллегами по комитету ГД по строительству и ЖКХ внесли на рассмотрение парламента законопроект о гарантирующих управляющих компаниях, которые по решению субъектов России будут обслуживать аварийные дома. Наш законопроект позволят в случае, если дом признан аварийным и подлежащим сносу или в таком доме не выбран способ управления, то управление им может осуществляться по решению регионального органа исполнительной власти управляющей организацией, имеющей лицензию на управление МКД и включенной в реестр организаций для управления аварийными МКД», - рассказал Кошелев.

По его словам, предложенный проект закона предусматривает следующий порядок:

1)Регион создает и формирует реестр гарантирующих управляющих организаций для управления вышеуказанными МКД;

2)Устанавливает порядок и критерии включения управляющих организаций в такой реестр;

3)Устанавливает порядок принятия решения о передаче МКД в управление гарантирующей.