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В Татарстане направят еще почти 105 млн рублей на капремонт дорог
В Татарстане выделят еще порядка 105 млн рублей на капитальный ремонт автодорог общего пользования. Средства пойдут как на само обновление, так и на проектно-изыскательские работы. Информация размещена на портале госзакупок.
Около 92 млн рублей потребуется на ремонт дороги «Уруссу — Октябрьский» — Абсалямово — Уба. Участки протяженностью более 3 км (км 4+000 — км 6+410, км 7+910 — км 8+575) расположены в Ютазинском районе республике. Провести ремонт планируют в срок до 11 ноября. Работы профинансируют из федерального и республиканского бюджетов.
За 9,3 млн рублей проведут проектно-изыскательские работы для ремонта более 31 километра республиканских дорог. Финансирование будет направлено из республиканской казны. Работы по объектам в Набережных Челнах и Елабужском районе пройдут до 30 мая. Это подъездные пути к социально значимым объектам, проезды и тротуары, дорожно-уличная сеть.
На проектные работы по восьми объектам в Лаишевском и Тюлячинском районах выделят почти 2,5 млн рублей. Капремонт впоследствии пройдет на дорогах общего пользования, дорожно-уличной сети общей протяженностью 7,174 километра. Проектно-изыскательские работы должны завершиться до 7 июня.
Заключительная закупка касается проспекта Яшьлек в Набережных Челнах. Проектно-изыскательские работы охватят участок протяженностью 4 километра и должны пройти в срок до 15 июля.
Заказчиком выступает Главтатдортранс.
Фото: © «Татар-информ»
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