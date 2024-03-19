В Татарстане направят еще почти 105 млн рублей на капремонт дорог

В Татарстане выделят еще порядка 105 млн рублей на капитальный ремонт автодорог общего пользования. Средства пойдут как на само обновление, так и на проектно-изыскательские работы. Информация размещена на портале госзакупок.

Около 92 млн рублей потребуется на ремонт дороги «Уруссу — Октябрьский» — Абсалямово — Уба. Участки протяженностью более 3 км (км 4+000 — км 6+410, км 7+910 — км 8+575) расположены в Ютазинском районе республике. Провести ремонт планируют в срок до 11 ноября. Работы профинансируют из федерального и республиканского бюджетов.

За 9,3 млн рублей проведут проектно-изыскательские работы для ремонта более 31 километра республиканских дорог. Финансирование будет направлено из республиканской казны. Работы по объектам в Набережных Челнах и Елабужском районе пройдут до 30 мая. Это подъездные пути к социально значимым объектам, проезды и тротуары, дорожно-уличная сеть.

На проектные работы по восьми объектам в Лаишевском и Тюлячинском районах выделят почти 2,5 млн рублей. Капремонт впоследствии пройдет на дорогах общего пользования, дорожно-уличной сети общей протяженностью 7,174 километра. Проектно-изыскательские работы должны завершиться до 7 июня.

Заключительная закупка касается проспекта Яшьлек в Набережных Челнах. Проектно-изыскательские работы охватят участок протяженностью 4 километра и должны пройти в срок до 15 июля.

Заказчиком выступает Главтатдортранс.

Фото: © «Татар-информ»