В Татарстане направят 26 млн рублей на закупку машин для соцучреждений

На закупку автомобилей для социальных учреждений Татарстана направят более 26 млн рублей. Информацию о проведении серии соответствующих электронных аукционов разместил Госкомитет РТ по закупкам.

Закупить предполагается девять автомобилей Lada Largus или эквивалент (за 16,8 млн рублей), пять автомобилей Lada Granta или эквивалент (за 5,05 млн рублей) и один автобусов «ГАЗель Next» малого класса или эквивалент (за 4,5 млн рублей).

Машины будут переданы в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, а также в реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, расположенные в различных муниципалитетах республики. Это Кайбицкий, Арский, Нурлатский, Бавлинский, Мензелинский, Елабужский, Зеленодольский районы и города Казань и Набережные Челны.

«Модернизация автопарка социальных учреждений – это шаг к повышению доступности социальных услуг и улучшению качества жизни граждан, нуждающихся в особой заботе», – прокомментировал эти планы председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов.

Подача заявок на участие в электронных аукционах продлится до 16 и 18 февраля текущего, 2026 года.