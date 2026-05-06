В Татарстане направят 141,5 млн рублей на жилье для льготных категорий граждан

В Татарстане в 2026 году продолжат реализацию программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. На эти цели предусмотрено 141,5 млн рублей из федерального бюджета, сообщили в Министерстве финансов республики.

Средства направят на поддержку ветеранов войны, ветеранов боевых действий, инвалидов, а также семей с детьми-инвалидами.

Согласно бюджетным параметрам, 10,3 млн рублей предусмотрено на обеспечение жильем граждан, попадающих под действие закона «О ветеранах». Еще 126,6 млн рублей направят на поддержку граждан в рамках закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Дополнительно 5,6 млн рублей выделят на улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с указом Президента России.

В ведомстве отметили, что обеспечение жильем ветеранов и людей с инвалидностью остается одним из приоритетов социальной политики республики.