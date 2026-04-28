В Татарстане направят 12 млн рублей на выплаты учителям по программе «Земский учитель»
В Республике Татарстан в 2026 году предусмотрено 12 млн рублей на единовременные выплаты педагогам, переезжающим на работу в сельские населенные пункты и малые города. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов республики.
Финансирование программы будет осуществляться из двух источников: 6,48 млн рублей выделят из федерального бюджета, оставшуюся часть обеспечит республика.
Поддержка предоставляется в рамках программы «Земский учитель». Ее участники смогут рассчитывать на выплату в размере 1 млн рублей при трудоустройстве в сельской местности или небольших городах.
В России на реализацию программы в 2026 году будет выделено более 1,1 млрд рублей.