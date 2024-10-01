В Татарстане напомнили о разнице между жилищными и коммунальными услугами

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Все жители многоквартирных домов Татарстана ежемесячно получают счет-фактуру за оказанные жилищно-коммунальные услуги. Счет-фактуру условно можно разделить на две части: первая часть содержит плату за коммунальные услуги, вторая — за жилищные. О том, чем они отличаются друг от друга, напоминает Госкомитет РТ по тарифам.

Коммунальные услуги — это предоставление потребителям коммунальных ресурсов. Соответственно, плата за коммунальные услуги включает плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами и твердое топливо (при наличии печного отопления).

Жилищные услуги включают услуги по содержанию, управлению и ремонту общего имущества, принадлежащего жителям многоквартирного дома по праву долевой собственности.

Размер платы за коммунальные услуги обусловлен объемом потребленных коммунальных услуг и тарифами на них. Объем потребленных коммунальных услуг определяется по показаниям индивидуальных приборов учета, а в случае их отсутствия — исходя из нормативов потребления коммунальных услуг. Нормативы утверждаются Министерством строительства и ЖКХ РТ. Тарифы на коммунальные услуги в республике устанавливаются Государственным комитетом РТ по тарифам.

Тарифы на жилищные услуги государство не регулирует. Они определяются: в части собственников — решением общего собрания жильцов, в части нанимателей и собственников, которые не определились со способом управления, — органами местного самоуправления.

Взнос на капитальный ремонт утверждается постановлением Кабинета Министров РТ. Плата за жилищные услуги рассчитывается исходя из площади квартиры (с квадратного метра). Размер платы за ЖКУ непостоянен. На него оказывают влияние объем потребления коммунальных ресурсов, количество проживающих, площадь помещения, степень благоустройства, тарифы на услуги и так далее. Каждый фактор в той или иной степени влияет на итоговую сумму в счет-фактуре.

В Госкомитете РТ по тарифам работает линия для обращений граждан по вопросам тарифообразования на коммунальные услуги (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами), телефон — 8 (843) 236-36-36.

Граждане также могут направить свое обращение в Госкомитет РТ по тарифам также через интернет-приемную на официальном сайте ведомства.