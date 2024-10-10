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В Татарстане напомнили – иностранцы не получат гражданство РФ, не встав на воинский учет
В Татарстане напомнили о том, что иностранцев, не вставших на воинский учет, лишат возможности получить российское гражданство. Регламентирует это Федеральный закон от 8 августа этого года.
Иностранцы и лица без гражданства, получающие российский паспорт, которые находятся в призывном возрасте, обязаны встать на воинский учет по месту жительства, либо по месту пребывания в течение двух недель с даты получения российского паспорта.
Сотрудники МВД РФ будут вносить в базу единой системы межведомственного электронного взаимодействия сведения о тех, кто подал заявление о принятии гражданства – таким образом, контролировать этих людей станет проще.
Невыполнение обязанности по постановке на воинский учет будет являться основанием для прекращения действия приобретенного российского гражданства.
Напомним, что согласно 8-й статье Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 года, граждане обязаны состоять на воинском учете, за исключением тех, кто:
- освобожден от исполнения воинской обязанности;
- проходит военную службу;
- женщин, не имеющих военно-учетной специальности;
- постоянно проживающих за пределами РФ.
В России существуют два вида воинского учета: общий и специальный воинский учет.
- Общий воинский учет – охватывает всех граждан мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, а также военнообязанных женщин. Эти категории граждан признаются военнообязанными и подлежат призыву на службу.
- Специальный воинский учет – предназначен для лиц, находящихся на военной службе или «запасников». Этот вид учета включает в себя военнослужащих, проходящих военную службу по контракту или по призыву, а также граждан, которые временно освобождены от службы по различным основаниям, но продолжающих сохранять воинский учет.
Какие иностранцы подлежат воинскому учету?
Воинский учет граждан организуется для призывников и военнообязанных российских граждан. Поэтому иностранцев, имеющих разрешение на временное проживание либо вид на жительство, не призывают на службу в российской армии. При получении российского паспорта иностранец должен встать на воинский учет.
С 1 января 2024 года в России изменен призывной возраст. Верхняя планка призывного возраста повышена на три года – с 27 до 30 лет, а нижняя остается неизменной – 18 лет. Согласно закону, воинская обязанность предусматривает, помимо воинского учета, обязательную подготовку к военной службе, призыв и прохождение военной службы, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. Если иностранцу более 30 лет, но он подпадает под категорию военнообязанных лиц, то он также обязан встать на воинский учет.
Может ли иностранец, проходящий военную службу по контракту, и члены его семьи получить гражданство РФ?
Гражданство в упрощенном режиме могут получить иностранцы, заключившие контракт с Министерством Обороны РФ.
Иностранные граждане, заключившие в период проведения спецоперации контракт о прохождении военной службы на один год, имеют право получить гражданство РФ по упрощенной процедуре, без выполнения требования к сроку непрерывного проживания на территории РФ – он составляет пять лет. Это же право распространяется на супругу, детей, в том числе усыновленных и удочеренных, и родителей иностранного гражданина.
Какие документы на гражданство надо подать военнослужащему и членам его семьи?
Для получения гражданства России иностранцу-военнослужащему по контракту и членам его семьи нужно предоставить:
- заявление о приеме в гражданство;
- документ, удостоверяющий личность;
- заверенную копию контракта о службе в Вооруженных Силах РФ;
- свидетельства о рождении детей;
- согласие каждого ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на получение гражданства;
- свидетельство об усыновлении (удочерении);
- свидетельство о браке;
- документы, подтверждающие отсутствие заболеваний, опасных для окружающих (наркомания и инфекционные заболевания), сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции;
- документ, подтверждающий законность нахождения в РФ.
Заявление рассматривается в срок не более трех месяцев со дня его подачи.
Вступление в гражданство – это сознательный шаг, который должен исходить из искренних намерений человека. Уважение и соблюдение законов РФ является неотъемлемым условием его получения.
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