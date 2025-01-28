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Политика 28 января 2025 15:00

В Татарстане детей намерены защитить от пропаганды чайлдфри

В Татарстане намерены защитить детей от информации, пропагандирующей отказ от деторождения. Соответствующий законопроект внесли в парламент республики депутаты Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Одной из основ государства является семья, важнейшей функцией которой является создание среды, необходимой для всестороннего развития и успешного социального становления полноценной личности и гражданина, обеспечивающего социальную преемственность и связь разных поколений», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Документ разработан для приведения закона «Об отдельных мерах по защите прав и законных интересов ребенка в РТ» в соответствие с федеральным законодательством.

«В целях защиты и укрепления традиционных семейных ценностей статью 4 закона республики предлагается дополнить положением о защите ребенка от информации, пропагандирующей отказ от деторождения», – отмечается в пояснительной записке.

#законопроект #рождение детей
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