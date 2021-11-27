В Татарстане намечена стратегия развития студенческих отрядов

В Казани прошла Стратегическая сессия студенческих отрядов Республики Татарстан. Участниками мероприятия стали 70 молодых людей – руководителей штабов студенческих отрядов образовательных организаций и муниципальных образований. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В форме мозгового штурма были выделены основные направления деятельности, которые приведут Российские студенческие отряды к статусу главного оператора трудоустройства молодежи. Работая в группах, ребята разработали 6 социальных проектов, воплощающих эту идею в жизнь.

По итогам мероприятия были намечены основные векторы развития движения студенческих отрядов РТ, которые помогут повышению эффективности работы молодых людей и уже в наступающем году помогут студенческим отрядам не только быть ведущей площадкой для временного и сезонного трудоустройства молодежи региона, но и самой востребованной платформой для личностного роста студентов, отметили в пресс-службе.