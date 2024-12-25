В Татарстане налоговики и сотрудники ФСБ устроили облаву на «обнальщиков»

Сотрудники УФНС Татарстана вместе с УФСБ республики провели совместный рейд по борьбе с незаконным обналичиванием денег.

В одном из офисов в центре Казани правоохранители изъяли первичную документацию, более 70 печатей различных организаций, 40 мобильников с перепиской клиентов-пользователей так называемой «площадки», 242 банковские карты и 42 топливные карты. В настоящее время устанавливаются организаторы и пользователи незаконной схемы.

«За последний год сотрудникам УФНС Татарстана совместно с УФСБ России по РТ удалось пресечь деятельность трех подобных “площадок„, через которые осуществляли операции порядка 200 организаций», – сообщили «Татар-информу» в ведомстве.

При этом в УФНС напомнили, что в декабре в России ввели ответственность за предоставление поддельных счетов-фактур и налоговых деклараций. Это позволяет наказывать организаторов незаконных схем, особенно при крупных и особо крупных размерах ущерба. Ответственность теперь распространяется как на создателей, так и на участников таких схем, увеличивая риски для бизнеса.

Пользователи незаконных схем могут столкнуться с возмещением налоговых потерь бюджета, уплатой пени и штрафов в размере 40% от неуплаченной суммы. Если же налоговые обязательства не уточнены и не оплачены, участникам незаконных схем грозит уголовная ответственность.

УФНС России по РТ напоминает представителям бизнеса о необходимости вести деятельность в соответствии с законом и не прибегать к сомнительным схемам для снижения налоговой нагрузки.