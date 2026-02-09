news_header_top
Руc Тат
16+
Происшествия 9 февраля 2026 12:09

В Татарстане наказали мужчину, зарезавшего собаку знакомого

В Татарстане наказали 62-летнего мужчину, зарезавшего собаку знакомого.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, в апреле 2024 на берегу Волги у села Русские Буртасы мужчина из хулиганских побуждений ударил ножом собаку знакомого. От полученных травм животное погибло. При этом свидетелем убийства был малолетний ребенок.

Свою вину мужчина признавать отказался. Ему назначили наказание 6 месяцев исправительных работ и удержание 10% зарплаты в пользу государства. Приговор в законную силу пока еще не вступил.

