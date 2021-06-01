В Татарстане накануне лета вырос спрос на поваров и официантов

В мае спрос на специалистов индустрии гостеприимства в Казани вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, когда действовал локдаун, введенный из-за пандемии коронавируса. С начала месяца открыто более тысячи вакансий для занятых в туризме, гостиничном и ресторанном сервисе, сообщает пресс-служба сервиса HeadHunter.

«Если сравнить с маем 2019 года, то количество предложений о работе выросло втрое. Наиболее востребованы у компаний, работающих в туристической и ресторанной сферах, в летний сезон повара. Их средняя зарплата составляет 33 тыс. рублей. Чуть больше половины [вакансий] адресовано соискателям с опытом работы от года до трех лет», — пояснили специалисты сервиса.

При этом не менее востребован кухонный персонал, официанты и бармены. «Средняя зарплата кухонных работников и официантов составляет 30 тыс. рублей», — уточнили в компании.

Стоит отметить, что 25% опрошенных россиян планируют этим летом отправиться в отпуск в июне, 34% — в июле, а еще 38% — в августе. Более половины респондентов собирается отдыхать, не выезжая за рубеж. Они собираются в туры по различным городам России.