В Татарстане наградят волонтеров, которые помогали жителям Донбасса

В Татарстане стартовала заявочная кампания общественной премии «Герой нашего времени» и «Форума маленьких героев». На них традиционно награждают людей, совершивших героические поступки. В этом году специальные призы получат волонтеры, помогавшие жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также те, кто организовывал сбор гуманитарной помощи для переселенцев из Донбасса. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«„Герой нашего времени“ и „Форум маленьких героев“ — это очень важные проекты. Они активно популяризируют хорошие, добрые и благородные поступки людей, причем как детей, так и взрослых. Такие проекты позволяют показывать яркие незаурядные действия наших граждан, которые направлены на помощь другим людям», — убежден министр.

Проект «Герой нашего времени» в формате премии реализуется с 2016 года. В прошлом году знаком «Герой нашего времени» были награждены 26 татарстанцев, а знаком «Юный герой» — 11 детей из республики. Кроме того, в 2020 году в отдельной специальной номинации награждались медицинские работники, а на этот раз специальный приз получат волонтеры, помогавшие жителям ЛНР и ДНР, добавил депутат Госсовета РТ и руководитель регионального штаба Татарстанского отделения «Молодой гвардии Единой России» Динар Бариев.

«Премия и форум проходят вместе. Для нас важно, чтобы на них были учтены много разных обстоятельств нашей жизни, будь то пандемия коронавируса в 2020 году или специальная военная операция в этом. Если мы награждали волонтеров и врачей, работавших в ковидной зоне, то сейчас стали приоритетом те, кто помогал жителям Донбасса», — пояснил Бариев.

Ключевой задачей конкурса организаторы считают привлечение внимания к тем, кто совершает героические поступки и может являться примером для других людей. При этом в их число входят не только те, кто спасал людей из пожара или вытаскивал из проруби, но и школьники, которые отлично сдают экзамены, заявил депутат.

Каждый победитель премии в номинациях «Герой нашего времени» и «Юный герой» получит нагрудный знак и удостоверение. Заявочная кампания стартовала сегодня и продлится до 31 октября. Итоги же будут подведены 8 декабря, сообщил руководитель казанского отделения «Молодой гвардии Единой России», руководитель премии Руслан Шигабуддинов.

«Мы объявляем старт заявочной кампании. Заявку можно будет подать через группу „Молодой гвардии Республики Татарстан“ в соцсети „ВКонтакте“. Там указываются контактные данные и история героического поступка или достижения в какой-либо сфере», — заключил он.