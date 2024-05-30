В Татарстане наградили «Золотую сотню» предпринимателей

Церемония награждения победителей конкурса «Предприниматель года. Золотая сотня — 2024» прошла сегодня в Доме предпринимателя в Казани. Конкурс, приуроченный ко Дню российского предпринимательства, состоялся благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

«Премия „Золотая сотня” — хорошая возможность еще раз отметить особую роль предпринимателей в развитии нашей страны. Более 40% занятых в нашей республике трудятся в этой сфере. Несмотря на все вызовы, с которыми мы сталкиваемся, число предпринимателей ежегодно увеличивается», — заявил на церемонии награждения заместитель Премьер-министра РТ и министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

Предприниматели были награждены в десяти номинациях: «Производство», «Предприятие-экспортер», «IT-проекты и решения», «Строительство», «Импортозамещение», «Сельское хозяйство», «Сфера услуг», «Самозанятый», «Начинающий предприниматель» и «Народное признание». Конкурс прошел после шестилетнего перерыва, впервые в нем появилась номинация для самозанятых.

«Сегодня наши предприниматели работают во всех отраслях — промышленности, строительстве, IT и многих других», — заметил Шагиахметов.

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков наградил победителей в номинации «Начинающий предприниматель». В своем выступлении он сообщил, что «предпринимательство — это не всегда про большие доходы, но всегда про большой труд».

«Особенно приятно, что молодые, начинающие предприниматели не боятся этого труда», — подчеркнул он.

В числе награжденных почетными дипломами в этой номинации оказалась Оксана Самарцева из Набережных Челнов. В беседе с «Татар-информом» она сообщила, что помогает молодым людям в возрасте до 17 лет развивать профессиональные навыки и повышать финансовую грамотность, а также оказывает услуги по профориентации.

«Хорошо, что есть много национальных проектов и государственных направлений, направленных на развитие предпринимательства», — сказала она.

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина наградила победителей в номинации «Предприятие-экспортер».

«Получение лицензии на внешних рынках, продвижение своей продукции и тем более открытие производств — сложнейший путь, который доступен только людям с большим масштабом мышления и с силой воли. Каждый человек, который что-либо экспортирует из Татарстана, — это уже победитель», — заявила она.

В номинации «IT-проекты и решения» отмечен Муслим Шакиров из Сабинского района. Он сообщил, что занимается разработкой сайтов и веб-приложений.

«Государство нам очень помогает. В районе есть IT-парк, нам комфортно в нем работать», — отметил Шакиров в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

Конкурс проводится Министерством экономики РТ совместно с центром «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства РТ. Победители получили в награду по 100 тыс. рублей и возможность продвижения бизнеса на телевидении.

Главная цель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» заключается в поддержке бизнеса на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Национальные проекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина начиная с 2019 года.