В Татарстане наградили предприятия — победители конкурса «Лучшие практики наставничества»

В Татарстане наградили победителей регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества 2022 года». Награды вручил глава Минпромторга республики Олег Коробченко, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметил министр, важно быстро и эффективно адаптировать специалистов под стандарты компании.

Конкурс организуется ежегодно и позволяет выявить наиболее эффективные практики среди предприятий, которые могут быть тиражированы. В этом году событие проводилось по пяти номинациям, за победу в которых боролись 46 предприятий.

Наградами отмечены «Татнефть-Пресскомпозит», «Казанский вертолетный завод», «Зеленодольский завод имени А.М. Горького», Институт «ТатНИПИнефть» ПАО «Татнефть», «Институт развития образования Республики Татарстан» и ряд других компаний республики. Все они стали участниками всероссийского этапа конкурса, результаты которого озвучат 7 декабря, уточнили в Минпромторге РТ.

Напомним, что конкурс проходит в рамках национального проекта «Производительность труда». Всего на федеральный этап подано почти 300 заявок от организаций со всей России.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента РФ Владимира Путина.