В Татарстане наградили победителей конкурса «Родители за безопасность»

В Сабинском аграрном колледже состоялась церемония награждения победителей первого республиканского конкурса «Родители за безопасность». Об этом сообщает газета «Саба таңнары».

Мероприятие прошло впервые и было направлено на формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, а также укрепление взаимодействия семьи и школы в вопросах безопасности.

В течение года учащиеся начальных классов и их родители разрабатывали проекты игровых и образовательных площадок, посвященных правилам дорожного движения.

Победителей и призеров конкурса наградили заместитель министра образования и науки Татарстана Алсу Асадуллина, заместитель начальника управления Госавтоинспекции Дамир Бикмухаметов, председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» РТ Тимур Сулейманов, заместитель директора ГБУ «Безопасность дорожного движения» Светлана Бикчантаева и сотрудник отдела безопасности дорожного движения Научного центра безопасности жизнедеятельности Регина Хусаинова.

Ранее участники из Актанышского района представили творческие выступления, которые получили высокую оценку жюри и гостей мероприятия.

Обращаясь к участникам, Тимур Сулейманов подчеркнул, что конкурс имеет более широкое значение, чем просто соревнование.

«Дорогие дети, уважаемые взрослые, этот конкурс – это не просто соревнование, а важный шаг к формированию культуры безопасного поведения на дорогах», – отметил он.

По итогам конкурса победителями стали учащиеся второй школы Актанышского района (1–2 классы) и Лаишевской гимназии (3–4 классы). Вторые места заняли Сабинская гимназия (1–2 классы) и казанский многопрофильный лицей «Перспектива». Третьими стали ученики казанского лицея №133 «Гаилә» и Поисевской школы Актанышского района.

Победители получили путевки в оздоровительные лагеря на Черном море, а также денежные и памятные призы от партнеров конкурса.