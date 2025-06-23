В Татарстане наградили победителей конкурса ГТО «По дорогам памяти»

В Государственном Совете РТ состоялась торжественная церемония награждения победителей Республиканского конкурса проектов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) под названием «По дорогам памяти». Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Конкурс был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и проводится в рамках спортивного марафона «Сила России», реализуемого по инициативе партии «Единая Россия».

Участников и лауреатов конкурса поприветствовали председатель Комитета по социальной политике Государственного Совета Светлана Захарова, региональный координатор марафона «Сила России» Ольга Павлова и председатель региональной общественной организации «ГТО» в Татарстане Эдуард Иванов.

В своем выступлении Светлана Захарова подчеркнула, что на сегодняшний день по всей стране открываются многочисленные спортивные объекты, и Татарстан уверенно занимает лидирующие позиции в развитии физической культуры и массового спорта. По ее словам, Казань заслуженно носит звание спортивной столицы страны, отражая уникальные возможности региона в сфере физического воспитания. Захарова также отметила, что в каждом районе республики созданы благоприятные условия для ведения активного образа жизни, включая установку современных спортивных площадок и тренажеров во дворах, что стало возможным благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, слаженной работе Государственного Совета и органов местного самоуправления.

Ольга Павлова, обращаясь к победителям, заявила, что ГТО продолжает активно развиваться и в будущем в комплекс будет интегрировано новое направление – управление беспилотными летательными аппаратами. Она выразила благодарность педагогам, школьникам и их родителям за активное участие и отметила, что сам факт участия в конкурсе способствует формированию личной мотивации и уверенности в собственных силах, побуждая к новым достижениям.

Председатель организации «ГТО» в Татарстане Эдуард Иванов в своей речи напомнил, что ГТО – это не просто занятия физической культурой, а целенаправленная работа над собой, направленная на укрепление тела и духа. Он акцентировал внимание на том, что регулярные тренировки формируют силу воли, целеустремлённость и чувство ответственности, особенно у подрастающего поколения.

В конкурсе приняли участие учащиеся 5-7 классов общеобразовательных учреждений со всей республики. В своих проектах школьники рассказывали о местах воинской славы. Для участия в республиканском этапе было отобрано 25 лучших работ, представленных учениками из различных городов и районов Татарстана.

Марафон «Сила России», в рамках которого проводился конкурс, в 2024 году проходит уже в четвертый раз. Он объединил сотни тысяч человек всех возрастов по всей стране, включая новые регионы Российской Федерации. Марафон стартовал 20 февраля, накануне Дня защитника Отечества, и завершится 3 сентября – в день окончания Второй мировой войны.

По информации организаторов, за время реализации проекта по всей России было проведено свыше 17 тысяч тренировок, участие в которых приняли более 800 тысяч человек. В этом году марафон приурочен к Году защитника Отечества. Участники смогли не только перенять спортивный опыт у известных атлетов, но и узнать больше о тех спортсменах, которые в разные годы защищали страну и добивались значимых результатов как на полях сражений, так и на спортивных аренах. В рамках проекта были организованы отдельные тренировки для ветеранов и участников боевых действий, включая военнослужащих специальной военной операции.

В Татарстане в числе приглашенных спортсменов в этом году тренировки провели Данис Зарипов, сестры Диана и Арина Аверины, Николай Валуев, Гульнара Галкина-Самитова и другие.

9 мая в России отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В своем поздравлении с 80-летием Победы Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что с каждым годом потомки победителей продолжают сохранять верность памяти о войне.