Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане наградили победителей конкурса «Дай пять!»
В Татарстане наградили победителей конкурса для школьников «Дай пять!». Эксперты отобрали 50 лучших приложений из более чем тысячи работ. Их создатели награждены дипломами, ноутбуками и путевками в лагерь «Байтик», сообщает пресс-служба Минцифры РТ.
Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин во время церемонии награждения победителей заметил, что одной из важнейших задач конкурса является обеспечение подрастающего поколения качественным образованием в сфере IT.
Конкурс проводился среди учащихся школ и иных учебных заведений в возрасте от 10 до 16 лет. Школьники смогли ощутить себя в роли разработчиков мобильных приложений и проектных менеджеров, познакомились с основами UX/UI дизайна, а также усовершенствовали навыки презентации и защиты проекта.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»