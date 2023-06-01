В Татарстане наградили победителей конкурса «Дай пять!»

В Татарстане наградили победителей конкурса для школьников «Дай пять!». Эксперты отобрали 50 лучших приложений из более чем тысячи работ. Их создатели награждены дипломами, ноутбуками и путевками в лагерь «Байтик», сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин во время церемонии награждения победителей заметил, что одной из важнейших задач конкурса является обеспечение подрастающего поколения качественным образованием в сфере IT.

Конкурс проводился среди учащихся школ и иных учебных заведений в возрасте от 10 до 16 лет. Школьники смогли ощутить себя в роли разработчиков мобильных приложений и проектных менеджеров, познакомились с основами UX/UI дизайна, а также усовершенствовали навыки презентации и защиты проекта.