В Татарстане наградили победителей и призеров фестиваля детских юношеских театров «Сайяр»

Церемония награждения победителей и призеров республиканского фестиваля детских юношеских театров «Сайяр» прошла 5 декабря 2022 года в Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина. Проект реализуется в рамках госпрограммы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2022 годы».

Как сообщает пресс-служба фестиваля, организаторами выступили Минобрнауки Татарстана, редакция журналов «Салават күпере» и «Сәхнә», а также театр имени Тинчурина. В заочном этапе членами жюри рассмотрено 246 заявок, а лучшие 100 детских коллективов выступили в очном этапе.

«С целью очного ознакомления с театральными постановками с 21 по 25 ноября членами жюри осуществлены выезды в муниципальные районы. Очные этапы проходили на базе драматических театров Татарстана», — говорится в сообщении.

Церемония награждения победителей и призеров состоялось с участием министра образования и науки РТ Ильсура Хадиуллина, заместителя Председателя Госсовета РТ, председателя Комиссии при Президенте Татарстана по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республики Татарстан Марата Ахметова, а также председателя Исполкома Всемирного конгресса татар Даниса Шакирова, председателя Союза писателей РТ Ркаила Зайдуллина.

Обладателями Гран-при стали: МБОУ «Гимназия» Мензелинска, МАДОУ «Детский сад №181 комбинированного вида».

Обладатели 1 места: МАДОУ «Детский сад №346 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения», МБОУ «Лицей №116 имени Героя Советского Союза А.С.Умеркина», МБОУ «Лицей №149», МБОУ «Гимназия №16».

Обладатели 2 места: МБДОУ – детский сад «Ак каен», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 Азнакаево», МБОУ «Верхнемактаминская общеобразовательная основная школа», МБОУ «Гимназия №155 с татарским языком обучения».

Обладатели 3 места: МБДОУ «Детский сад № 28», МБОУ «Уруссинская начальная общеобразовательная школа №1», МБОУ «Многопрофильный Лицей «Здоровое поколение», МБОУ «Ново-Чечкабская основная общеобразовательная школа».