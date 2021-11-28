В Татарстане наградили лучшие детские библиотеки и библиотекарей

В Музее естественной истории прошла церемония награждения по итогам конкурсов «Детская библиотека года-2021» и «Детский библиотекарь года-2021». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Республики Татарстан.

Оценивались мастерство участников, новаторский подход в развитии и усовершенствовании библиотек. Конкурсные работы отличались креативной подачей, оригинальностью. Комиссия рекомендовала их для широкого освещения в СМИ.

Победители и призеры в номинациях получили памятные призы и дипломы.