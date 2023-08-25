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Экономика 25 августа 2023 14:24

В Татарстане начнут производство базовых станций связи

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В Татарстане планируют начать выпуск собственных базовых станций связи. Об этом на коллегии ведомства по итогам развития сферы связи в республике за первую половину 2023 года заявил министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.

«Для выпуска у нас есть предпосылки в виде научной базы КНИТУ-КАИ, научно-производственное объединение „Радиоэлектроника“ имени В. И. Шимко, подразделение концерна радиоэлектронных технологий и Ростех, которые сделали прототип 4G-станции», — рассказал министр.

По словам Хайруллина, выпуск собственных станций в Татарстане начнется не ранее 2025 года, хотя есть вероятность сдвинуть сроки. Для начала необходима сертификация продукции, а также организация самого производства.

«Вопрос даже не в самом железе, а в программном обеспечении. Потому что базовые станции это два элемента: само железо, с которым все понятно, и сам софт. Соответственно, чтобы все сошлось, важно гарантировать спрос. То есть операторы связи должны сформировать заказ и сказать, что готовы покупать оборудование через такое-то количество времени», — заключил министр.

#мобильная связь #промпроизводство #Татарстан #хайруллин айрат
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