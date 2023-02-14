В Татарстане начнут тестировать систему обратной связи с инвесторами

Татарстан стал одним из 11 регионов, которых в пилотном режиме заработает система обратной связи с инвесторами. Проект реализуется по примеру Московской области, где предприниматели могут получить ответы на самые частые вопросы на базе Центра управления регионом.

Новинку оценил глава Минэкономразвития России Максим Решетников — тогда же ее решили распространить на другие субъекты Федерации.

«Подход в работе Центра управления регионом „Бизнес“ позволяет через частные запросы выделять и решать системные задачи по развитию предпринимательства и экономики, которые поставил Президент [России Владимир Путин]», — полагает он.

Помимо Татарстана, система начнет тестироваться в Белгородской, Орловской, Сахалинской, Челябинской, Тульской, Калужской, Ростовской областях, а также Мордовии, Якутии и Хабаровском крае. Ожидается, что проект стартует с марта этого года.

«Уверен, те 11 регионов, с которыми мы начали реализацию проекта, в скором времени смогут выстроить системную работу с обращениями бизнесменов в интернете и повысить инвестиционный потенциал территории», — говорит генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.