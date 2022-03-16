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Ру Тат
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Сельское хозяйство
16 марта 2022  18:26

В Татарстане начнут строительство элеватора, семенного завода и хлебоприемного пункта

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В Татарстане в этом году планируют начать строительство Свияжского элеватора, семенного завода в Тюлячах и хлебоприемного пункта в Кайбицком районе, сообщает пресс-служба компании «Август-Агро».

«Инвестиционные проекты по зернохранению планируется реализовать в полном объеме», – говорится в сообщении.

По словам заместителя генерального директора по хранению и переработке управляющей компании Фарида Гирфанова, рассматриваются новые замещающие предложения от поставщиков из стран-партнеров России.

В строительство зерноприемной инфраструктуры в этом году предполагается направить 2,5 млрд рублей.

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