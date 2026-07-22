В РТ начнут штрафовать за отсутствие квоты для работников-участников СВО

В Татарстане введут административные штрафы в отношении работодателей, не исполняющих требование по квотированию рабочих мест для участников СВО. Соответствующий законопроект поддержали сегодня на 22-м заседании Госсовета РТ.

«Предлагается установить штрафы для должностных лиц в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей», – сказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, представляя документ.

По ее словам, законопроект разработан в связи с принятием республиканского закона «О квотировании рабочих мест для приема на работу участников специальной военной операции». По этому закону, работодатели с численностью работников более 200 человек должны выделять квоту в размере 1% от количества работающих для участников СВО, напомнила министр.