В Татарстане начнут создавать единую систему данных с анализами пациентов

В 2022 году, который в Татарстане объявлен Годом цифровизации, в республике планируют начать создавать единую систему данных с анализами пациентов. Об этом рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин в программе «Интервью без галстука» генеральному директору телеканала «Татарстан 24» Андрею Кузьмину.

По словам руководителя Минцифры РТ, чтобы пациентам не приходилось сдавать анализы повторно, «в каждой больнице должна быть лабораторная информационная система, так называемая ЛИС, позволяющая собрать все результаты крови в единую систему».

«Объем инвестиций в республике — порядка 200 млн рублей, это те затраты, которые посчитал Минздрав, мы проверили и посмотрели решения», — отметил Айрат Хайруллин.

При этом министр уточнил, что часть средств поступит уже в 2022 году. Это позволит не сдавать анализы во второй раз, если первое обследование было пройдено в одной из центральных районных больниц Татарстана.