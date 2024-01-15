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Общество 15 января 2024 14:20

В Татарстане начнут проводить ежегодный мониторинг территориального планирования

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В Татарстане вводится мониторинг реализации схемы территориального планирования. Соответствующее постановление подписано Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Мера принята для оценки градостроительного развития региона, а также подготовки и утверждения градостроительной документации, ее корректировки.

Минстрой Татарстана в течение 30 дней должен подготовить перечень данных, которые необходимы для осуществления мониторинга. Также ведомство возьмет на себя контроль за исполнением постановления.

Проведением мониторинга займется Институт пространственного планирования РТ. Он будет включать в том числе анализ существующей документации и необходимости ее совершенствования. Изучаться будут схема территориального планирования РТ, районов, генпланы поселений и городских округов, правила землепользования и застройки, разрешения на строительство и другая документация.

Результаты мониторинга будут отражены в ежегодном докладе, который не позднее 30 сентября Минстрой РТ представит Раису Татарстана и Премьер-министру республики.

#Правительство РТ
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