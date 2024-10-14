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В Татарстане начнут производить гепарин
Современный производственный комплекс по выпуску гепарина планируется построить в Набережных Челнах. Соответствующий проект был одобрен сегодня Инвестиционным советом Татарстана под председательством Раиса РТ Рустама Минниханова.
По словам генерального директора ООО «Фармасинтез-Кама» Рамиля Андарзянова, комплекс будет производить до двух тонн фармацевтической субстанции в год. Это вещество используется в лекарственных препаратах, препятствующих свертыванию крови.
Андарзянов также подчеркнул, что данное производство станет одним из первых в России. Инвестиции в комплекс составят почти 270 млн рублей.
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