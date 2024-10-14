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Экономика 14 октября 2024 17:06

В Татарстане начнут производить гепарин

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Современный производственный комплекс по выпуску гепарина планируется построить в Набережных Челнах. Соответствующий проект был одобрен сегодня Инвестиционным советом Татарстана под председательством Раиса РТ Рустама Минниханова.

По словам генерального директора ООО «Фармасинтез-Кама» Рамиля Андарзянова, комплекс будет производить до двух тонн фармацевтической субстанции в год. Это вещество используется в лекарственных препаратах, препятствующих свертыванию крови.

Андарзянов также подчеркнул, что данное производство станет одним из первых в России. Инвестиции в комплекс составят почти 270 млн рублей.

#Набережные Челны #Татарстан #инвестиционный совет рт
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