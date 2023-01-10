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Ру Тат
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Экономика
10 января 2023  15:52
Александр Хевронин

В Татарстане начнут бесплатно подводить газ к медицинским и образовательным учреждениям

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Программа бесплатной догазификации с этого года начала распространяться не только на домовладения жителей Татарстана, но и на образовательные и медицинские учреждения. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли республики Марат Минибаев на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«По таким же правилам догазификации без средств граждан, которые действуют сейчас, будет [осуществляться] газификация объектов здравоохранения и образования. Без включения средств собственников этих объектов», — заявил Минибаев.

Замминистра добавил, что на сегодняшний день уже есть заявки от 22 объектов образования и 36 — здравоохранения. Он также отметил, что теперь программа бесплатной догазификации стала носить постоянный характер вместо временного.

Программа догазификации подразумевает бесплатное доведение газопровода до границ участка в тех поселках, где он есть. При этом проведение газа внутри участка и установка газового оборудования проводится уже за счет собственников. Программу инициировал Президент РФ Владимир Путин.

#газификация #минпромторг рт #Татарстан
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