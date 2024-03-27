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В Татарстане начнут бесплатно подводить газ к садовым участкам
В Татарстане начнут подводить газ до границ садовых участков по программе догазификации. По словам замминистра промышленности и торговли РТ Марата Минибаева, на сегодняшний день ожидается утверждение нормативных актов по этому вопросу.
«В конце февраля в ходе оглашения послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию было дано поручение о включении садоводческих и огородческих товариществ в программу социальной газификации», – напомнил он на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной реализации программы догазификации в республике.
Минибаев также отметил, что сейчас газ подводится только до границ садового товарищества, однако с принятием изменений его начнут подводить до границ участка самого заявителя. Делаться это будет без взимания средств.
При этом подводить газ будут только к тем домам, которые используются для постоянного проживания, а не до любого садового домика.
Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Наталья Бутаева подчеркнула, что для участия в программе человек должен иметь прописку по тому адресу, куда будет подведен газ.
Она также напомнила, что в республике действует программа по субсидированию проведения газа внутри участка для социально незащищенных слоев населения. Максимальная сумма субсидии составляет 100 тыс. рублей.
Получить ее могут ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, а также инвалиды I и II группы, многодетные семьи, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, или же лица, ухаживающие за таким ребенком, семьи участников СВО и семьи со среднедушевым доходом меньше 19 тыс. рублей.
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