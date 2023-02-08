В Татарстане начнется реализация программы по строительству овощехранилищ

В этом году в Татарстане запустят новую программу по строительству овощехранилищ и продолжится реализация программы по капремонту объектов агропромышленного комплекса. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на итоговом собрании Татпотребсоюза.

«В текущем году запускается новая программа строительства овощехранилищ. На данный момент лимиты согласованы – это 50-процентное возмещение затрат на строительство. Рекомендую предприятиям Татпотребсоюза активнее включаться в работу и максимально использовать возможности государственной поддержки», – сказал глава Минсельхозпрода.

По мнению Зяббарова, в части заготовки, особенно картофеля и овощей, организации Татпотребсоюза могут обеспечить потребность населения в местной продукции в полном объеме.

Он также заметил, что министерством реализуется республиканская программа по капитальному ремонту объектов АПК, в том числе и овощехранилищ. Но ни одна организация Татпотребсоюза не приняла участия в этой программе и не использовала возможность получить господдержку, посетовал спикер.

«Прошу наладить постоянную и системную работу по заготовке, в том числе овощей. Татпотребсоюз должен обеспечить целостную систему заготовок. Наша задача – организовать работу так, чтобы сельчане могли реализовать свою продукцию, имели возможность заработать, повысить свой достаток и жизненный уровень, а жители городов – приобрести качественные продукты питания, минуя длинную цепочку перекупщиков», – заключил министр.