В Татарстане начнется реализация проекта о «героях нашего времени»

В этом году в Татарстане планируется реализовать проект о «героях нашего времени» – преподавателях, врачах, бойцах СВО, работниках предприятий и социальных учреждений, предпринимателях, достигших в своем молодом возрасте выдающихся успехов. Об этом сообщил Премьер-министр республики Алексей Песошин на 53-м заседании Госсовета РТ.

«Одним из ключевых аспектов работы остаются вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения через формирование гражданской зрелости, любви к Отечеству, ответственности, чувства долга, верности традициям, стремления к сохранению и преумножению исторических и культурных ценностей», – сказал спикер.

Песошин напомнил, что в декабре прошлого года принят республиканский закон «О патриотическом воспитании граждан». «Конечно, работа в указанном направлении никогда не прекращалась, но уверен, что принятый закон существенно усилит ее», – подчеркнул он.

По словам Премьер-министра, ежегодно тысячи молодых татарстанцев проходят школу поисковых отрядов, военно-патриотических профильных смен, сборы по основам военной службы. В программы летней оздоровительной кампании детских лагерей включаются мероприятия патриотического воспитании.