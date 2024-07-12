В Татарстане начнется неделя приемов граждан по вопросам соцподдержки

В Татарстане с 15 по 21 июля пройдет прием граждан по вопросам социальной поддержки. Принимать жителей республики будут на площадке Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в РТ.

Как сообщает пресс-служба партии, в понедельник, 15 июля, в 8.00 личный прием граждан проведет сенатор РФ Геннадий Емельянов. В 11.00 прием граждан пройдет у депутата ГД ФС РФ Альфии Когогиной, в 14.00 прием проведет сенатор РФ Александр Терентьев, а в 15.00 прием будет у депутата ГД ФС РФ Руслана Гаджиева.

На следующий день, 16 июля, в 10.00 пройдет прямая трансляция «О законодательном обеспечении поддержки индустрии детских товаров в РФ» на странице Региональной общественной приемной партии в соцсети «ВКонтакте». В трансляции поучаствуют представители РОО «Защита прав потребителей», Управления Роспотребнадзора по РТ, Госалкогольной инспекции РТ. Также в 10.00 пройдет личный прием граждан у депутата ГД ФС РФ Айрата Фаррахова. В 11.00 пройдет прямая трансляция «Защита семьи и традиционные ценности - приоритеты государственной политики» на странице Региональной общественной приемной, где примут участие депутат ГД ФС РФ Татьяна Ларионова, представители Минздрава РТ, Министерства по делам молодежи РТ. Также в 11.00 пройдет еще одна трансляция на тему: «Процесс гуманизации для женщин, находящихся в местах принудительного содержания». Спикерами выступят Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская и представитель Общественной наблюдательной комиссии РТ. В 12.00 приемы граждан пройдут у депутатов ГД ФС РФ Татьяны Ларионовой и Олега Морозова, а в 13.00 прием проведет депутат ГД ФС РФ Айдар Метшин.

В среду, 17 июля, в 10.00 личный прием граждан пройдет у депутата ГД ФС РФ Марата Нуриева, в 12.00 у депутата ГД ФС РФ Азата Ягафарова. В 14.00 пройдет прямая трансляция «Вопросы, связанные с пребыванием несовершеннолетних осуждённых в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа» с участием депутата ГД ФС РФ Рустама Калимуллина, депутата ГС РТ Раиля Шамсутдинова, представителей Управления Федеральной службы исполнения наказания по РТ и Раифского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа. После трансляции в 14.40 депутат ГД ФС РФ Рустам Калимуллин проведет личный прием граждан.

Далее, 18 июля, в 9.00 прием граждан будет у депутата ГД ФС РФ Максима Топилина. В 10.00 пройдет горячая линия по социальным мерам поддержки многодетных семей с участием представителей Соцфонда России в РТ, Минтруда, занятости и соцзащиты РТ, РОО «Многодетные семьи РТ». В 15.00 депутат ГД ФС РФ Илья Вольфсон проведет личный прием граждан.

В пятницу, 19 июля, в 11.00 прием граждан пройдет у депутата ГД ФС РФ Анатолий Иванов, а в 17.00 у депутата ГД ФС РФ Ирека Богуславского.

Запись на тематические приемы открыта. Оставить обращение и уточнить дополнительную информацию можно по телефону 8 843 238 1000. Оставить вопросы экспертам также можно в WhatsApp (8-987-205-00-63), по телефону 8-800-201-16-00 (портал «Мой депутат») или отправить их на электронную почту op@tatarstan.er.ru.