В Татарстане начнется благоустройство шести пространств на гранты всероссийского конкурса

В 2022 году начнется благоустройство шести пространств, которые победили в прошлом году во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель департамента архитектурных проектов Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

В текущем году будут благоустроены культурно-рекреационный кластер «Алтын Дага» в Билярске, ревитализация центральных городских улиц — Ворошилова и Ленина в Кукморе, благоустройство улицы Карла Маркса в Агрызе, проект «ТатАрские предания — в город старой дорогой по ул. Коммуны» в Арске, благоустройство каркаса общественных пространств 27-го микрорайона «Соединяя Бавлы» в Бавлах и городская набережная реки Камы «Наречье» в Чистополе.

По словам Зиннатуллиной, Агрыз получит полноценный променад, также будет благоустроена площадь железнодорожного вокзала. В Бавлах будет реализована концепция 10-минутного пешеходного города. В Кукморе начнется работа по центральным улицам, на которых расположены большинство исторических зданий города, Чистополь получит совершенно новый облик, отличный от традиционной архитектуры, в Билярске благоустроят территорию лагеря «Сэлэт» и Святого ключа.

«В этом году на конкурс будет подано семь заявок. Пять из них не победили в прошлом году. Сейчас мы актуализируем всю информацию, которая была вложена в заявки в прошлом году. Зеленодольск и Мамадыш будут участвовать в конкурсе в первый раз. Рассчитываем получить грант в 460 млн рублей», — подытожила спикер.