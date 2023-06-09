Из Казани запускают пригородную электричку до станции Бурундуки

В Татарстане с 16 июня начнет курсировать пригородный поезд сообщением Казань – Бурундуки. Электричка будет ходить ежедневно, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Поезд №6749 будет отправляться из Казани в 14.03 и прибывать на станцию Бурундуки в 17.38. «В пути следования предусмотрены остановки – Зеленый Дол, Свияжск, Албаба, Утяшки, Кубня, Шушерма, Куланга, 55 км, Ключи, Каратун, Кильдуразы, 95 км, Лощи, Буа, Бюрганы», – отметили в пресс-службе.

В обратном направлении электричка №6750 начнет курсировать с 17 июня. Отправление из Бурундуков назначено на 7.55, прибытие в Казань – 11.45.

Из-за назначения этих поездов с 16 июня выводится из расписания электричка №6373 сообщением Свияжск – Буа, а с 17 июня поезд №6372 Бурундуки – Албаба.