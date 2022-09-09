В Татарстане начинают работу осенние сельскохозяйственные ярмарки

В Татарстане 10 сентября откроются осенние сельскохозяйственные ярмарки. Они будут работать по субботам до 24 декабря. В Казани торговля будет организована в каждом районе с 6 утра до 12 часов на 15 площадках.

Казанцы смогут приобрести сельхозпродукцию на ярмарочных площадках, расположенных на пересечении улиц Беломорская и Гудованцева; ул. Дементьева, 7; ул. Ленинградская, 27. Кроме того, ярмарки пройдут на пересечении улиц К. Тинчурина и Татарстан; ул. Чехова, 2; ул. Краснококшайская, 150/2; ул. Революционная, 12; ул. Батыршина, 20.

Площадки также будут открыты на проспекте Ямашева, 71а, ул. Лаврентьева, 10, ул. Р. Зорге, 66, ул. Ю. Фучика, 72, ул. Липатова, 7, в агропромышленном парке «Казань» (ул. Аграрная, 2). Жители микрорайона «Салават Купере» смогут посетить ярмарку на парковке перед торговым центром «Радужный».

На каждой ярмарочной площадке будут дежурить специалисты Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Татарстана. «Фермеры представят горожанам продовольственную продукцию по социально ориентированным ценам. На ярмарках можно будет приобрести мясо, овощи и другие продукты питания, а также продукцию для нужд подсобного хозяйства», – рассказали в пресс-службе ведомства.

В управлении отметили, что вся мясная, рыбная и молочная продукция поступает на ярмарки только с ветеринарными документами. Качество и безопасность продуктов питания проверяют сотрудники ветеринарных лабораторий, недоброкачественная продукция к реализации не допускается.

В ветуправлении напомнили, что транспорт, перевозящий мясную и молочную продукцию, должен быть крытым и продезинфицирован. Продавцам необходимо иметь при себе медицинскую книжку, бейдж и содержать в чистоте спецодежду.

На каждой торговой площадке в Казани будет представлена продукция 22 муниципальных районов Татарстана, а также 18 организаций агрокомплекса республики, о чем сообщал «Татар-информ».