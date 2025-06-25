В Татарстане начинается реставрация усадьбы, в которой Ленин провел свои детские годы

В Татарстане начинается реставрация исторической усадьбы Александра Бланка в селе Ленино-Кокушкино Пестречинского района, сообщил Комитет по охране объектов культурного наследия Республики Татарстан. Научно-проектная документация усадьбы согласована.

«Это не просто реставрация – это возрождение важной страницы нашей истории. Музей-заповедник в Ленино-Кокушкино после завершения работ станет еще более привлекательным для посетителей благодаря сочетанию бережного отношения к прошлому и современных технических решений», – отметил председатель Комитета Иван Гущин.

В рамках проекта планируется восстановление исторических элементов интерьера, укрепление несущих конструкций, противогрибковая обработка и решение проблем с гидроизоляцией.

Масштабные работы затронут главный усадебный дом и флигель. Эти объекты были воссозданы в 1987 году на основе археологических изысканий и свидетельств очевидцев. Во флигеле предстоят наиболее сложные работы: от усиления фундамента до полного восстановления деревянных стен, перекрытий и исторических печей.

Исторический комплекс известен как место, где провел детские годы и период первой ссылки Владимир Ульянов-Ленин.