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В Татарстане начинается прием заявлений на разрешение добычи пернатой дичи
С 27 марта в Татарстане начинают прием заявлений на получение разрешения на добычу пернатой дичи в общедоступные охотничьи угодья в весенний сезон охоты. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.
«Прием заявлений начнется одновременно, независимо от вида пернатой дичи и сроков охоты на них. За получением разрешения можно обратиться в любой филиал МФЦ на территории РТ независимо от района предполагаемой охоты», — рассказали в комитете.
Сезон охоты на селезней уток с использованием подсадных (манных) уток продлится с 6 апреля по 6 мая, на водоплавающую дичь (селезни уток, гуси) — с 20 по 29 апреля, на боровую дичь (самцы глухарей и тетеревов, вальдшнеп) — с 27 апреля по 6 мая.
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